資深媒體人黃暐瀚。（取自臉書）

國際足球明星貝克漢18日在臉書上直接點名台灣，引來台灣民眾好評，也自動到貝克漢臉書留言；但後來遭到國外獨立記者質疑，貝克漢的貼文可能只有台灣看的到。資深媒體人黃暐瀚用8個字安慰讀者：「桃李不言、下自成蹊！」

因歐洲各國封城，國際足球明星貝克漢18日在臉書上直接點名台灣，表示希望「像家人般的台灣朋友」可以提供他一些如何保持安適、保持樂觀，還有逗小孩開心的「小撇步」。

不過一名外國的獨立記者揭露，這篇看似平常的臉書貼文，其實背後大有玄機。此篇貼文的IP投放地區「只放在台灣」，也就是說，若在其他國家看貝克漢臉書，就看不到這則貼文了。

根據《中國時報》記者報導，國內行銷公司董事長表示，想要邀請巨星代言或是發文的代價非常高，往往都要花費數百萬美元的價碼，如果貝克漢這次發文是人為操作的話，未免太不划算了吧！

《中國時報》記者引述國民黨立委吳怡玎的看法指出，事實上，連知名財經雜誌彭博商業周刊，他的中文版跟英文版內容也出現翻譯落差。中文世界的資訊跟外語世界的資訊已經開始有嚴重落差，甚至偏差的狀態出現。

對此，資深媒體人黃暐瀚用8個字安慰台灣讀者：「桃李不言、下自成蹊！」總之，當初貝漢克PO文提到台灣，也只不過是一句話，大家不用那麼感激涕零；現在發現他有限制觀看，也不用氣到發抖，台灣依舊是台灣。正所謂：「桃李不言、下自成蹊」。我們如果真的好，世界終究會知道，不用那麼急著想讓大家知道。

(中時電子報)