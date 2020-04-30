去年7月台灣嘉義發生了逃票者刺死警察案件，震驚全國，24歲的員警李承翰殉職，過了10個月，55歲的鄭男卻在今天(30日)一審以精神異常為由獲判無罪，引發社會譁然，就連法務部長蔡清祥也看不下去，痛批判決離譜至極。對此廢死聯盟執行長林欣怡在臉書接連轉貼文章，逆風力挺法官。

無罪判決一出，死者父母悲憤不已，大嘆人命不值錢，民眾更是氣炸，基層員警也抱怨「我們的命難道不是命」，對此林欣怡4個小時內在臉書分享3篇文章，分別是《1分鐘法律教室》的「果車殺警為什麼無罪」、人權律師李宣毅的哆啦A夢舉例法與司法院臉書的解釋，力挺法官判決。

許多網友怒罵「難怪人命不值錢」、「法律果然是保護壞人跟有錢人的」、「以後誰敢當警察」、「精神異常真好用」、「我也想去申請一份」。但也不少人支持感慨：「判決本身沒有問題，問題在精神病的照護網」、「情緒上對判決結果憤怒，但法律上是正確無誤」、「法官盡力了，強制就醫最大期限就是5年...」、「立法院該修法了」、「只能說合法，但不合情理」。

(中時電子報)