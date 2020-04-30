BBC報導，從年初疫情在武漢爆發到4月底，新冠病毒已經擴散到全世界185個國家，感染人數超過300萬，死亡至少20萬。南韓曾經是中國以外疫情最為嚴重的地區，4月30日，首次出現本土新增病例歸零。

南韓從日增逾千到歸零，里程碑式的抗疫成效背後是巨大的努力，但是，最為引人注目的或許是，南韓並沒有全面封鎖。報導中特別提到台灣截至4月27日，累計確診病例429例，連續15天無本土病例，而且死亡病例累計只有六例。文中點出有些國家或地區的地理位置與疫情最初爆發的中國僅「一箭之遙」，但卻成為抗疫成功的領跑人。

美國約翰霍普金斯大學傳染病專家內恩斯瓦教授告訴BBC，這些亞洲國家或者地區抗疫相對更成功，主要有五點經驗值得他國學習。

一、檢測、檢測再檢測

世界衛生組織和BBC採訪的專家一致認為，通過檢測儘早發現病例是控制疫情的根本手段，不知道多少人感染，就不可能搞清楚疫情到底多嚴峻，也不可能採取妥善行動。

二、隔離，掐斷感染源

台灣、新加坡和香港的做法是疑似病例在家隔離，違反隔離令的人處以罰款。內恩斯瓦教授認為，這兩種做法的關鍵都在於查明潛在的傳染源。台灣和新加坡都採取措施排查密切接觸者，包括走訪患者、檢查CCTV、搭乘大眾運輸工具記錄等。

三、早做準備，迅速行動

內恩斯瓦教授說，準備充分、迅速行動是疫情初期防控的關鍵。美國和歐洲都曾出現缺乏準備、動作太慢等問題。台灣在1月中旬確認社區人傳人案例之前就開始篩查來自武漢的所有乘客。

四、保持社交距離

內恩瓦斯說，病毒已經進關、並站穩腳跟後，僅有遏制就不夠了。屆時，保護國民最有效的辦法是迅速實行社交隔離，這在香港、台灣也都有先例。

五、宣導勤洗手等良好衛生習慣

內恩斯瓦說，許多亞洲國家汲取了2003年Sars疫情的經驗和教訓。他們很清楚個人衛生對防止感染、防止傳播的重要性。在新加坡、香港、台灣等地，街頭和商店擺放或提供乾洗手、外出時戴口罩的做法很普遍。

(中時 )