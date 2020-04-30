歐洲央行公佈利率決議，維持三大關鍵利率不變，第三輪定向長期再融資操作（TLTRO）的條件將繼續放鬆，宣佈今年將額外增加每月200億歐元的資產購買規模，確認7500億歐元的緊急抗疫購債計劃（PEPP）規模，為銀行提供新的大規模再融資業務。決議公佈後，歐元兌美元EUR/USD短線下挫逾20點 ，

週四午後相繼公佈了歐元區國家一系列重要經濟數據，主要經濟體一季度GDP紛紛跌至負數，失業人數飆升：

法國第一季度GDP年率初值為-5.4%，差於市場預期的-3.6%，低於前值0.9%，為二戰以來最差表現，超過1968年第二季度-5.3%的紀錄，說明法國第一季度經濟萎縮程度創二戰以來最大。

義大利第一季度GDP年率初值為-4.8%，略好於市場預期-5.1%，前值為0.1%，為1995年以來最大程度萎縮。

歐元區第一季度GDP年率初值為-3.3%，差於市場預期的-3.1%，前值為1%；歐元區第一季度GDP季率初值為-3.8%，創1995年有記錄以來的最低水平。

德國4月季調後失業人數達到創紀錄的37.3萬人，大大高於市場預期7.6萬人，前值僅為0.1萬人，創歷史新高。

糟糕的經濟基本面發出了迫切的求救信號，歐央行必須加碼刺激措施以緩解經濟面臨的壓力。週三，同樣遭受新冠肺炎疫情嚴重打擊的美國公佈了GDP，為-4.8%，標誌著經濟衰退的開始。美國財政部和聯準會迄今累計通過了6兆美元刺激措施，而歐洲各國政府4月早些時候僅同意了一項5000億歐元應對新冠肺炎疫情的一攬子的計劃，僅為美國6兆美元的十二分之一，而兩大經濟體的GDP總量卻相差不大：「據IMF2019年的報告，美國GDP為21.49兆，歐盟為18.7兆。」

(中時電子報)