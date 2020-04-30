近來北韓領導人金正恩健康問題成為全球媒體與網路最瘋狂追逐的話題，各種傳言極盡煽情誇張之能力，而派出醫療隊前往北韓的中國大陸，可能是近期最接近金正恩或其身邊人物的外國人。為從北京的口中獲得些許有關金正恩的蛛絲馬跡，外媒記者使盡全力與大陸外交部發言人周旋，在記者會上演出一場你來我往的金正恩攻防戰。

在由大陸外交部發言人耿爽主持的例行記者會上，《英國廣播公司》記者提問稱，「我聽說有朝鮮政府代表團前往北京，你可否介紹有關情況？此訪目的是什麼？」

發言人耿爽先避話鋒，側身反問：「現在開始練著用中文提問了？」（記者點頭）耿爽接著正面回答記者問題：「我不瞭解你說的情況」。

另一家外媒《路透》記者接力追問：「很多媒體都報導，韓國和美國稱朝鮮最高領導人可能在某地點躲避新冠疫情。中方同意這個說法嗎？」

與先前相同，耿爽未直接回答，而是先反問對方：「這是誰的報導？是你們路透嗎？」《路透》記者出招未果，中途變招，換個方式追問：「中國對金正恩的健康狀況有何看法？」

耿爽再避開問題，先卸除提問者追問的攻勢：「我這兩天一直在回答類似問題。很多媒體，特別是西方媒體有這方面的報導。我一直在說，不知道這些報導的訊息源在哪裡，出處是什麼。」接著耿爽才正面回答：「至於你關心的具體問題，我這裡沒有資訊可以提供。」

記者不死心，換招再追問耿爽：「我知道你手頭上有消息但不便在記者會上透露。這些消息是讓你放心還是讓你擔憂呢？你如何描述你對這些消息的感覺？」

對於使用中文的外媒記者，耿爽禮尚往來也回敬一下英文：「你問我的feeling是吧？」記者們笑聲紛呈，氣氛頓時一片祥和。

耿爽收勢一笑，氣定神閒稱：「我告訴你，中朝是山水相連的近鄰。中方願同朝方一道，推動中朝關係不斷向前發展。」

(中時電子報)