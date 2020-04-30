陸軍269旅黃姓中尉排長本月16日在營內輕生，家屬認為輕生動機疑似與霸凌有關，黃母特別寫了千字文請求總統蔡英文給真相，陸軍已由司令陳寶餘上將親自督導專案小組行政調查，甚至連後勤副旅長陳姓上校、後勤科長趙姓中校、旅部連連長呂姓少校3人暫停職務接受調查，但根據案發天錄影帶顯示，黃員是一人獨自走進案發地，並無外力介入跡象，至於是否涉及職場霸凌，將會迅速釐清。

近來外傳黃員自傷案黑幕重重，但本報掌握，軍檢憲等單位，經過調閱案發當天269旅中正堂周邊的監視錄影帶，發現黃姓中尉獨自一人走進中正堂，事後就沒再出來過，因此排除有外力介入的可能性，軍方及檢方也正了解其生前工作狀況狀況，是否有職場霸凌發生。

由於蔡英文總統已下令要求調查，目前全案由陸軍司令陳寶餘親自指揮盯著調查，但近日還是有不少傳言，包括傳軍方改假表、銷文件等等。為此陸軍第六軍團嚴正表示，事發第一時間就立即封鎖現場，並通知憲警單位到場調查。

另外包括黃員電腦主機、相關業務資料、休假管制卡及假單本，以及監視器主機等，早已由憲兵隊查扣交給檢方，這些都有並有「扣押物品目錄表」可稽核。目前全案現由桃園地方檢察署積極偵辦。

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