第六屆公司治理評鑑結果今（30）日出爐，櫃買中心指出，第六屆上櫃公司治理評鑑排名與第五屆相較，前5％名單有醫揚、朋億、千附、光隆、明安等5家上櫃公司新進榜，前20％名單有富喬等28家上櫃公司新進榜，前六屆都排名前5％有穩懋、世界等13家上櫃公司，顯示上櫃公司重視及致力精進公司治理成效。

櫃買中心指出，為持續提升我國公司治理之水平，與證交所持續辦理公司治理評鑑，相關評鑑結果已於4月30日出爐，本次列入評鑑排名之公司計有901家上市公司及699家上櫃公司，共1,600家。依公司治理藍圖規劃，本屆依得分情形，區分為前5％、6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％，及81％至100％等七個級距公告。

另依受評公司產業別及108年底市值，以「金融保險業」、「市值100億元以上之電子類」及「市值100億元以上之非金融電子類」等三大產業面多元化公告方式將上市櫃公司混合排名，級距分為前10％、11％至20％、21％至40％、41％至60％、61％至100％等五個區間公告，增加資訊可比較性及促進公司積極提升公司治理。

櫃買中心指出，本屆排名與第五屆相較，前20％之名單中有28家上櫃公司新進榜，包含：富喬、桓達、大中、誠品生、泓瀚、藥華藥、網龍、晶達、神盾、進階、榮剛、大樹醫、三顧、數字、博大、雙鴻、振發、智捷、凡甲、智冠、白紗科、宇峻、宏遠證、盛弘、鑫科、康和證、歐買尬、台燿等。

前5％之區間則有5家公司新進榜，包含：醫揚、朋億、千附、光隆、明安等，且除明安外，另4家公司都是首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑之重視，並致力精進公司治理之結果。

連續六屆都排名前5％有：穩懋、太醫、台微體、新鼎、立凱-KY、世界、中光電、中美晶、龍巖、寶雅、元大期、頎邦、崑鼎投控等13家上櫃公司。

櫃買中心說明指出，公司治理評鑑為「2013強化我國公司治理藍圖」最重要的工作項目之一，為鼓勵表現優異之上市上櫃公司，櫃買中心與證交所每年會共同舉辦頒獎典禮公開表揚排名前5％之上市及上櫃公司，以發揮標竿功能，本屆排名前5％之上市及上櫃公司分別為45家及35家，今年的表揚形式將視疫情發展狀況另行通知頒獎方式。第六屆公司治理評鑑結果公布於證券暨期貨市場發展基金會網站「公司治理評鑑專區」，投資人亦可至櫃買中心網站「公司治理評鑑系統專區」查詢。

(工商 )