日本高人氣政治明星小泉進次郎，入閣接任環境大臣，他出身政治名門，父親是前首相小泉純一郎，加上曾祖父和祖父都曾擔任過大臣，可謂「4代皆大臣」。小泉進次郎獲得父親小泉純一郎提拔，培養成接班人，28歲就當選國會議員，如今未到不惑之年已進入內閣，這在以保守著稱的日本政壇相當不易，他去年8月宣布與42歲的女主播瀧川雅美結婚，並將在2020年1月當爸爸。不過小泉進次郎的進來負面新聞不斷，也讓這對強強聯手的婚姻組合不被看好。

小泉進次郎的妻子瀧川雅美（又稱為瀧川克莉絲汀），是法日混血的主播，又被譽為最美申奧大使，去年8月與小泉進次郎奉子成婚，今年1月17日產下一子。這對政界貴公子與美女主播的夢幻組合，讓外界十分稱羨，不過當瀧川雅美懷孕時，有日媒揭露小泉進次郎從2015年開始和女企業家不倫戀，男方甚至使用小泉家收受政治獻金的非營利法人單位「泉進會」的款項開房間，深陷桃色風暴。

新聞曝光後，這名女企業家事後與丈夫離婚，不過小泉也與對方疏遠，除此之外，日媒也踢爆小泉進次郎同時與多名女性有著感情糾葛。像是「週刊文春」就曾多次報導小泉進次郎的花邊新聞，包括他曾交往過多家電視台的美女主播。

環境大臣小泉進次郎涉婚外情。（圖／Twitter）

熟悉小泉家的人士透露，小泉進次郎承襲父親小泉純一郎的血統，長相英俊，通常都是女性一頭熱，小泉只是當作「零食」解饞，不過小泉進次郎受訪時僅回應「關於個人事務，我不想說什麼」。小泉進次郎擔任環境大臣以後，隨著曝光度增加，支持度卻一路下滑，他的從政之路看來相當顛頗。

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(中時電子報)