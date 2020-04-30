夏天用電尖峰將臨，台電宣布，通霄電廠「通霄345kV超高壓輸電線路」已在今日（30）完工送電，未來可讓通霄電廠汰舊換新的燃氣機組全載發電，對外多輸送100萬瓩電力，預估提升今夏備轉容量率2.6％。

位在苗栗的通霄電廠去年完成第一期更新計畫，新添置3部天然氣機組，裝置容量從185萬瓩提升至375萬瓩。但電力有了，仍需要有足夠線路輸送出去。

台電去年僅先完成161kV輸電線路升級，通霄無法全力發電。今天進一步完成全長24.2公里、65座超高壓鐵塔的345kV輸電線路工程，將可讓電廠對外多送100萬瓩供電，以後通霄電廠即可全力滿載，強化供電穩定性，

台電說，若以今夏預估用電高峰3791萬瓩換算，此線路完工可提升夏天備轉容量率2.6％，讓今年盛夏備轉容量率維持在10％以上，呈現「供電充裕」綠燈。

台電指出，隨著今夏供電更趨穩定，台中電廠後續也會於今年10月空污季後，執行更嚴格的「擴大自主減煤計畫」。

(中時 )