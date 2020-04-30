霹靂國際多媒體斥資上億，打造首部以素還真為主角的同名動畫電影《素還真》，為全球戲迷揭密「霹靂一哥」的起源故事，繼日前公開第一版背坐象徵「清香白蓮」的前導海報，4月30日加碼搶先曝光第二波素還真年輕時期正面示人的劇照。

劇照中見素還真呈跪姿手持寶刀，身著從未曝光的素服，據了解，原來這並不是大家熟識「掌握文武半邊天」的武林皇帝素還真，而是造型簡潔俐落、初出江湖的素還真，至於戲迷們最關心的電影是否由「八音才子」黃文擇獻聲配音，對此霹靂先賣關子表示之後會陸續公開。

4月30日為素還真的出道日，霹靂選在這天舉行2020年度發布會「霹靂大會」，由黃文章（強華）董事長、黃文擇副董事長、黃亮勛總經理向台下81位經典角色以及觀看影片的戲迷們闡述霹靂這30多年來的足跡，同時提出了未來5大產品線的發展計劃。

第1是「霹靂系列」，每周兩集，至今仍是全世界最長的周播劇，也是霹靂宇宙不斷擴張的最前緣；第2是「英雄戰紀系列」，可想像成霹靂宇宙的平行時空，主要是讓沒看過霹靂的人也很能快地進入霹靂的世界觀，同時還發布《霹靂英雄戰紀之刀說異數》新聲版，由一群熱愛布袋戲的粉絲們重新演繹角色口白，也是霹靂培育台語聲優的第一步，並公布於8月上檔的最新作品《英雄戰紀之蝶龍之亂》。

第3產品線是與日本動漫大師虛淵玄合作的《東離劍遊紀系列》，10月將推出第3季作品；第4是全新概念校園喜劇系列《天生我才怎麼用》，故事改編李白少年時期的遭遇，如何探索自己的才能；最後是專為小朋友打造的教育類節目《仙界小霹靂》。

(中時 )