基金會董事長李退之說明透過藝術展開台日交流。（台南市台日文化友好交流基金會／曹婷婷台南傳真）

不出國也能國際交流！台南市台日文化友好交流基金會舉辦「九谷燒作品募集宣傳記者會」，即日起招募至5月22日，希望透過本活動，小學生們得以發揮創意，將與人們日常生活息息相關各類運動項目，透過色彩斑斕畫筆，化為一幅幅美麗作品。

財團法人台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之表示，疫情氛圍籠罩之下，仍唯有一個台日交流持續進行活動就是台南市及加賀市共同舉辦九谷燒繪皿原畫徵選比賽，石川縣加賀市於2014年7月7日與台南市締結友好城市，於今年邁入6周年，為深化兩地情誼，鞏固兩地情誼該透過什麼樣的活動能持續保持密切良好的互動。

雖然因新型冠狀病毒影響下，實體交流已完全停止，但透過「畫」明信片形式交流，完全避免感染風險，原本配合今年2020奧運以運動為主題，用紅、綠、紫、深藍、黃5種顏色，藉由手描繪只屬自己世界的墨彩，不僅促進兩地小學生交流及雙方城市的認識，協作完成的藝術作品更是台日美好情誼之見證。

雙方從2016年開始就以「動物」、「水果･蔬菜」、「花」、「海洋生物」等每年不同的主題透過小朋友視角，以畫為媒介，深刻體會到兩市小朋友對自身居住城市的魅力。

本次活動特別邀請台南國小學童，收件日期自即日起迄5月22日（五），預計評選出110件作品，送至日本九谷燒美術館進行二次評選，決選出特優1名及優等7名，共計8名入選作品燒製成九谷燒繪皿，作品10月下旬起將於新營文化中心展出。

李退之說，透過九谷燒繪皿徵選，不僅深化台南市與加賀市的情誼，更促進台日雙方小朋友了解彼此文化，進一步落實國際交流。

(中時 )