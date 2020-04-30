美國商務部周一宣布，對陸出口限制祭出新限制，要求半導體生產設備以及先進技術須經過美國政府審查，避免關鍵技術藉由民用商品，流入大陸軍方手上，這無疑是針對大陸設備巨頭華為而來，全球晶圓代工龍頭台積電業務勢必受到影響。就在日前台積電法說會上，台積電董事長劉德音與總裁魏哲家也揭露未來業績展望。

台積電16日召開法說會以及公告第一季財報，合併營收達3,105.97億元、年增42％，平均毛利率季增1.6個百分點達51.8％，年增10.5個百分點，營業利益率季增2.2個百分點達41.4％，較去年同期增加12.0個百分點，寫下歷年來首季最佳表現。

針對赴美設廠，劉德音表示，目前台積電赴美設廠還有條件未達成，並坦言若美方限制半導體生產設備以及商品出口至大陸，台積電一定會受到影響，美國半導體產業協會（SIA）也因此致函川普政府，但美國商務部還是決定擴大出口限制。

至於外傳台積電第二大客戶華為旗下海思半導體對大陸晶圓代工龍頭中芯國際下14奈米訂單，魏哲家表示，台積電在晶圓代工市場的各個製程技術都是領導者，不擔心中芯國際搶單問題，看好台積電在市場上與三星等競爭對手的優勢地位。市場也分析，短中期台積電面對中芯仍綽綽有餘，以現在市場主力14奈米製程來看，台積電與中芯國際差距達到6年之多。

台積電也表示，今年南京廠擴增產能將按照原本計畫進行，從去年底的月產1萬片12吋晶圓增產至1.5萬片，直至今年底將增產至2萬片。

(中時電子報)