WHO示警 歐洲仍深受新冠疫情糾纏 21:122020/04/30 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世界衛生組織今天警告，歐洲新冠肺炎確診案例雖然持續下降，但歐洲仍深陷疫情中，且這病毒「難以對付」。圖為西班牙化學兵即將在醫院進行消毒。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，宣布新冠肺炎為國際公共衛生緊急事件，屆滿3個月的日子。儘管歐洲各國數據顯示，新冠肺炎疫情已逐步趨緩，但WHO今天警告，歐洲仍然「深處此流行病的困境中」。 WHO的歐洲區主管克魯格表示，「迄今，歐洲占全球確診案例的46％，死亡人數占比達到63％。」他警告，在嚴苛的社交距離措施下，歐洲新確診數的確打住或降低，但是千萬不能以此滿足。 他強調，「這病毒難以對付，我們必須保持警戒，堅忍不拔，要有耐心，在有必要時準備好加大（防疫）措施。」 (中時 ) #歐洲 #WHO #新冠肺炎 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新加坡新冠疫情 外來移工是最大受害群 16:542020/04/26 國際 《金融》控制疫情防「熊」抱 黃金出土駕「牛」奔 13:072020/04/27 財經 古巴醫生赴南非協助抗疫 19:282020/04/27 國際 文在寅：新冠疫情可能是兩韓合作的新機遇 21:482020/04/27 國際 新冠疫情中哪些國家尚未「淪陷」 20:572020/04/28 國際 英國新冠疫情未好轉 死亡人數突破2萬4 22:072020/04/28 國際 不畏新冠疫情 皇廣接單亮麗 04:102020/04/29 產業特刊 新冠疫情零確診 連續假期北市警局加強交通疏導 13:372020/04/30 社會 才制住新冠疫情 陸再爆恐怖「神秘病毒」已攻陷11省 18:022020/04/30 生活 新冠疫情影響經濟 台東警掃蕩不法重利當鋪業 18:562020/04/30 社會 國際熱門新聞 紐約驚見數十遺體塞滿貨車 屍水狂流臭爆！ - 國際 不對勁！金正恩親筆簽署命令惹疑 - 國際 CNN：武漢證明 新冠解封揭危機序幕 - 國際 北韓萬一瓦解 會如何牽動美中韓 - 國際 中美必有一戰？北京態度是關鍵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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