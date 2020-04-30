今天是世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，宣布新冠肺炎為國際公共衛生緊急事件，屆滿3個月的日子。儘管歐洲各國數據顯示，新冠肺炎疫情已逐步趨緩，但WHO今天警告，歐洲仍然「深處此流行病的困境中」。

WHO的歐洲區主管克魯格表示，「迄今，歐洲占全球確診案例的46％，死亡人數占比達到63％。」他警告，在嚴苛的社交距離措施下，歐洲新確診數的確打住或降低，但是千萬不能以此滿足。

他強調，「這病毒難以對付，我們必須保持警戒，堅忍不拔，要有耐心，在有必要時準備好加大（防疫）措施。」

(中時 )