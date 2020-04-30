張孝全常待的的解剖室，是真實場景。（Netflix提供）

許瑋甯、張孝全。（Netflix提供）

黃河、李沐。（Netflix提供）

王識賢、張再興。（Netflx提供）

丁寧劇中飾演過氣女星。（Netflix提供）

夏靖庭演出精彩。（Netflix提供）

Netflix華語影集《誰是被害者》30日全球同步開播，主角張孝全、許瑋甯、王識賢、丁寧、鄭人碩、黃河、李沐、張再興、陳為名、夏靖庭、陳家逵等演員30日齊聚，展開「線上偵訊」創意訪談為戲造勢，談及若用一個字來形容該劇的驚悚，眾演員紛紛寫下「焦屍」、「溶屍」等字句，讓「屍」意外成為代表本劇懸疑驚悚的關鍵字。

有趣的是眾演員手上都拿著特殊道具登場，張孝全拿骷髏頭和放大鏡，笑稱自己飾演具有亞斯伯格特質的鑑識官，他會專注在感興趣的事情上，因此人際關係上是不擅長、有障礙的，「就像我現在手上拿著骷髏頭，如果在實驗室中拿是合理，但在外人眼中是會一件讓人感到奇怪的事情！」

飾演嗜血女記者的許瑋甯則拿狗仔麥克風，王識賢身穿警界背心，手拿辦案手銬，有趣的是，王識賢講話時，被主持人黃子佼發現許瑋甯隔空在玩她的狗仔麥克風，形成「嗜血女記者」無視「火爆刑警」的有趣畫面。

飾演跨性別酒店少爺的黃河則拿著彩虹旗，直說「彩虹旗代表他劇中的內心」，他與李沐在劇裡感情親如閨蜜，關鍵時刻總有她出手相救，黃子佼笑說：「李沐比你還MAN。」李沐則拿鎖匙，象徵她是貫穿全劇，打開謎底的人。

陳為民飾演許瑋甯的新聞部主管，拿著大聲公喊：「代替觀眾挖掘真相！」黃子佼吐嘲他是「心機主管」，看完後非常討厭他，陳為民直說「若你喜歡我就代表我演失敗了」。陳家逵自曝在戲裡超級苦命，外表看似是光鮮亮麗的房仲，最後卻得癌症末期，公司把他一腳踢開，被利用被榨乾，甚至拿不到業績獎金，相當淒慘，反映了最真實的「職場人生」。

談及拍攝過程哪一幕最驚悚，張孝全認為是解剖室，他透露，劇中每個角色的死亡最後都進了解剖室，而該場景是真實場景，所以每一個人到了那個環境，自然會有所反應，不管是外在看起來，或是心理上，會感到「毛毛的。」黃子佼原以為解剖室是搭景，沒想到是真實場境，他笑說「我還是喜歡做綜藝，環境比較舒服點」，主持綜藝節目一輩子都沒到過解剖室。

談到若有一天到荒島上，你會想帶誰一起？黃子佼建議眾人，最好不要帶為民哥，因為他會到島上跟你說鬼故事，丁寧回「只要是男的都帶」，李沐則提到想帶許瑋甯，認為許瑋甯很漂亮，只要看著她就覺得很心安，被黃子佼笑虧，「到荒島求生比較重要，顏值一點都不重要。」李沐連忙補充「瑋甯姐很會做菜」。無獨有偶的是，張再興也想帶著許瑋甯去荒島，自嘲戲中時常被許瑋甯逼著要偵辦資訊，「一直被她兇，所以若要去荒島，當然要拖她下水，要苦就一起苦。」

黃子佼也問眾演員若中了大樂透，會想告訴誰？許瑋甯說不想告訴任何人，鄭人碩則想分享給本劇兩位導演，打趣說跟導演是好朋友，會拿這個中獎金額，邀請他們再拍攝下一部好作品。李沐透露，會想告訴自己的狗狗，「想買很多豪華飼料給牠。」王識賢則放閃寫下「老婆」二字，真實流露出愛家愛妻好男人的一面。陳家逵則說想要跟夏靖庭分享，「夏哥同是劇場人，又有小孩，被操得又黑又乾又瘦，打給他只是讓他羨慕而已，通知他我中獎了，你繼續努力呀！」讓夏靖庭空歡喜一場。

(中時 )