在新冠病毒橫掃世界的期間，各國衛生單位都建議人們少參加聚會，並且口罩要戴好。不過顯然許多人已經悶壞了，不顧禁令出去野，造成防疫的破口。現在精研國際( Production Club )發明一種半身式的防護服，它能保護穿著者的呼吸道，所以能安全的參電影節、音樂會和體育賽事，無需「兩人相隔2公尺」。另一個特點是，下半身可還給你自由，不必脫掉防護衣就能上廁所，也就能做其他的事。

未來主義(Futurism)報導，總部設在美國洛杉磯的精研國際，以提升活動聲光聞名，該公司當然很希望萬頭鑽動的人潮活動能夠早日恢復，因此他們開發出一種名叫「Micrashell」(微殼)的個人防護衣，穿著輕便，可消毒，可以進行社交活動而不會疏遠。

這型防病服從頭部到胸骨處。(圖/Micrashell)

這套防護服大約只覆蓋身體的上半部分，從頭部蓋到胸骨處，雙手也有保護。特點是防割手套、空氣過濾頭盔，透明面鏡，可提供良好的視野，頭盔裡設有通話器、揚聲器、攝影機，可以由手上的操作板來操作。

精研國際還設計燈光效果，彩虹光可以表達「歡樂」，而靜態紅光則可以表達「忙碌」。

既然是為了開趴而設計的防護服，那穿著它能喝酒嗎？沒問題! 據官網的說法，在頭盔的下方，專門設計了飲料的裝填區，另有一支吸管能從頭盔裡吸食。

另一個特點是，這個防護衣只有半身，這使得穿著者的身體是很自由的，也解決了必須去洗手間的問題。

發明人米庫洛‧里蘇諾(Miguel Risueño)說：「一般的連身防護衣，一次去洗手間都要徹底脫掉，然後重新穿戴又是麻煩事。我們的防護衣只在上半身，所以去廁所是不妨礙的。」

下半身是自由的，那麼...親密活動是不是也可以??

里蘇諾補充說：「如果您想，這也是可以做的事情。」

儘管目前是一個概念，但其背後的想法其實並不那麼離譜，或許這還真是未來的隔離服。

(中時電子報)