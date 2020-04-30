受到疫情影響，國營事業表現不同，台電受惠國際燃料價格下跌讓累積虧損縮小，不過中油卻因國際油價崩盤而大虧，第一季中油虧損175億元，由盈轉虧，估計4月虧損會更擴大。

台電30日公布3月營收狀況，3月供電與售電度數較去年同期成長16億度，不過燃料價格比起去年大減68億元，稅前盈餘虧損較去年同期減少100億元。台電表示，由於4月國際燃料價格波動更大，國內用電量相對沒有減少下，虧損情況會更收斂。

經濟部官員指出，3月因天然氣隨石油價格下跌，且近期台電「增氣減煤」下，天然氣價格下跌有助於燃料成本降低，4月雖然發電量較去年略減，不過因燃料價格仍處於低檔，4月可望讓累積虧損縮小。

中油則說，今年1月國際油價仍在高點時，中油1月仍有盈餘，2月呈現小虧，3月隨國際油價大幅震盪，光3月中油就虧損超過180億，抵消過往盈餘「由盈轉虧」，預估4月因國際油價持續下跌，讓虧損更為擴大。

值得注意的是，中油即將在5月1日公告5月天然氣及桶裝瓦斯價格，由於國際天然氣價格續走跌，因此預估天然氣可望降價，但桶裝瓦斯的液化石油氣，因國際運費CP因全球貨運處於混亂其而上漲，另外全球LNG產量減少，導致價格升高，評估5月液化石油氣可能上揚，但在照顧民生的原則下，桶裝瓦斯預估「凍漲」。

(工商 )