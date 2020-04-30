搶攻母親節孝親感恩商機，台北美福大飯店 標榜以超殺折扣自辦線上旅展，5月1日起至5月10日止，彩匯自助餐廳端出「平日午餐單人券」，以及買四送一的75折激省優惠，平均每位只要1,240元。「超值美食通用券」最優56折，可任選館內四大特色餐廳的十款佳餚，每張2,380元，凡購買三張再加贈價值1,078元的「彩匯平日下午餐券一張」，一次購入五張，每張更僅需2,200元。

美福飯店線上旅展並同步推出「週末限定禮遇升等住宿券」，入住18坪優雅的雅仕客房，搭配擁有世界奢華餐廳大獎─GMT義大利餐廳的「週末都會舒活早午餐」，延遲退房至下午三點，每張35折優惠價6,999元。

為搶宅食市場，美福飯店館內四間餐廳分別推出單點菜色，每道最低1,000元起，小家庭適用的四人分享餐，每套2,380元起，豪華澎湃的六人分享餐，每套3,680元起。6月30日前線上訂購四廳餐點，滿額即贈送餐點免費兌換券。

(工商 )