邵雨薇首度演出李國修舞台劇《昨夜星辰》，劇中飾演女主角庭薇，因父親外遇，對婚姻畏懼但又嚮往愛情，最後竟當了小三。近日羅志祥（小豬）被前女友周揚青查看手機，抖出私生活混亂、愛約炮又跟旗下女藝人不正常關係等醜聞，邵雨薇透露，過去也曾偷看前男友手機，當場抓包劈腿事跡。過去她曾和張立昂有段情，邵雨薇表示該對象不是圈內人，無奈說「希望不要再遇到這樣的人」。

私下對感情有潔癖，邵雨薇認為，若男友為公事單獨跟女生出去，自己不會干涉，但絕對不容許劈腿。她回憶抓包當下，是看見男友手機一直跳訊息，卻不是一般常見的通訊軟體，一看才發現是「情侶專用app」，但妙的是自己不是女主角，她立刻抓包男方劈腿，沒想到男方哀求保證不會再犯，原諒半年期間依舊行蹤不一，邵雨薇坦言「當時心很累，不健康的感覺」，最後以分手收場。

邵雨薇坦言過去曾偷看男友手機，意外抓包男友劈腿不良紀錄。（陳俊吉攝）

外型嬌小甜美可愛，邵雨薇在感情中反而很堅持己見，笑說自己吵架時像律師，「我很愛講各種邏輯，吵架緣由是什麼，都要一一分析，很像辯論」，有時男生吵架到後來很愛大吼、大動作洩憤做結束，她也不會因此罷休，認為男生不一定要都順著她，「但要講得過我」。

邵雨薇近年忙於拍戲，沈浸在忙碌工作中，苦笑聽說有男生對自己的評價是「工作太認真到讓人敬畏」，讓她哭笑不得，「我在工作時的確很嚴肅，不過被尊敬很奇怪」。今年30歲的她目前單身，透露仍渴望得到愛，還曾憂心「交不到男友」，自認私下個性害羞，不喜歡接觸陌生人，雙方即便有好感，還是要相處才有機會進到下一步。

(中時 )