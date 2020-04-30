一位92歲男性大腸癌病患，過去接受大腸切除手術，卻於2020年初發現癌細胞轉移到肝臟，腫瘤超過3公分且位於肝臟圓頂，大小超過傳統熱射頻治療的範圍且超音波無法定位，病人選擇以電腦斷層導引微波消融治療，經由微波消融治療，成功將腫瘤清除，且術後隔天即可出院。

北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，傳統熱射頻消融治療單次燒灼範圍較小，對於鄰近血管的腫瘤，在燒灼過程因「熱沉效應」，也就是血流將熱能帶走，易導致燒灼不完全。針對單顆5公分以下，或是最多3顆3公分以下的肝細胞癌或肝臟轉移腫瘤，消融治療能以微創的方式提供理想的燒灼範圍將腫瘤完全滅除，長期存活率甚至和外科手術切除相當。

黃怡翔指出，北榮於2018年引進「次世代微波消融治療」，由於治療時間大幅縮短，治療過程約5-10分鐘就完成，也減輕了病人在治療過程中的疼痛、過熱等不適感；多數病人在術後臥床休息4小時，就可以下床活動，觀察一晚後，隔天即可出院。

北榮胃腸肝膽科主治醫師李懿宬指出，「次世代微波消融治療」，就跟微波爐的原理一樣，利用微波將腫瘤組織加熱煮熟，進而達到殺死腫瘤細胞的功效。由於微波原理是只要有液體，就可以達到加熱的效果，即使腫瘤附近有大血管血流經過，也不用擔心「熱沉效應」讓溫度降低，使腫瘤燒灼不完全。對於不易定位的肝腫瘤，北榮亦引進導航定位虛擬超音波系統及超音波顯影劑來輔助定位，增加治療成功率；對於超音波不易定位之腫瘤，亦可執行電腦斷層導引微波消融治療，更確保治療效果。

(中時 )