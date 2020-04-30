感謝辛勞一整年的母親，台北花園酒店用星級美饌化作獻禮，自5月1日起至5月31止推出母親節主題餐飲活動，活動期間館內各餐廳皆有母親節主題大餐，民眾至餐廳用餐消費滿額並可享好禮。

台北花園大酒店全新品牌「饗聚廚房（To-Gather Kitchen）」提供中西式、泰國、日等多國美饌，活動期間平日午、晚餐699元+10%/位，假日午、晚餐899元+10%/位，四人同行贈限定生吐司果醬組合乙組，打造親友團聚美好食光。「PRIME ONE牛排館」奢華牛排套餐每套2,380元+10%起，消費單筆滿5,000，贈限定生吐司果醬組合乙組，除原經典美味牛排盛宴外，近期更新增桌邊服務甜點車，夢幻馬卡龍、可麗露、閃電泡芙等多款法式經典點心，以行動甜點車方式呈現。

「翠庭」中餐廳匯集江浙、寧式美饌及經典港點，消費單筆3,000元贈限定生吐司果醬組合乙組，有別於以往贈送蛋糕，今年度贈品發揮新意特地改為限定生吐司果醬組合，讓家庭用完餐後可帶著生吐司果醬組合回家，親友同樂DIY做出甜蜜好吃的果醬生吐司，為家庭團聚更增添幾分趣味性。

「六國點心坊」指定蛋糕享優惠價格520元，520我愛你，向媽咪勇敢表達愛意。「六國麵包坊」單筆消費滿520元，加贈主廚創意新品無添加果醬乙罐。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，母親節為國人重視的節慶之一，慰勞每日為家庭奉獻的母親，為歡慶母親節，近期餐飲更新升級的台北花園大酒店更推出系列活動，至各廳用餐消費滿額更贈限定生吐司果醬，讓民眾搶先嘗鮮尚未開始販售的新品。今年也首度特別開放於母親檔期，可搭配信用卡優惠或旅展餐券使用，可望推動業績成長1-2成。

(工商 )