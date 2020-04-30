高市副市長葉匡時（中）今晚逛瑞豐夜市，以行動力消費表達支持。（柯宗緯攝）

高雄知名瑞豐夜市不敵新冠肺炎疫情，人氣直直下滑，攤商各個苦哈哈，30日300多家攤商聯合發出陳情書，晚間高雄市副市長葉匡時也親自到場自掏腰包消費，以行動力支持，攤商直說鼓勵「多人活動」來逛夜市。葉匡時說，台灣既然是全世界防疫最好的國家，但民眾竟然連夜市都不敢逛，希望大家多逛夜市，這也是對衛福部長陳時中的支持。

今晚瑞豐夜市依舊等不到客人，人潮三三兩兩，與昔日盛況大相徑庭，大約有2、30攤店家乾脆不開，夜市雖然在門口量額溫、酒精消毒雙手，單一出入口管制，祭出總總防疫措施，仍挽不回民眾的消費信心。

瑞豐夜市攤商代表林小姐表示，攤商這段時間很辛苦，已做足防疫工作，但擔心51連假來客數不高；「現在新聞流行『多人運動』，我們希望『多人活動』」，鼓勵民眾多來逛夜市，且會維持社交距離，大家也要戴口罩前來。

林小姐哽咽說，有的攤商撐不下去，有房貸、租金、學費，孩子要養，希望媒體幫幫大家，「我真的很愛瑞豐夜市」，也向葉匡時喊話「帶來的錢要花光，才能回去」。

「瑞豐真的跟孤島一樣！生意只剩1成！」販賣起司熱狗的莊小姐說，她也提到自己雖然是屏東人，但家中大部分的人戶籍在高雄，之前也都投給韓市長，希望他好好行銷，不要再做無謂的事情。她再三強調，瑞豐真的很安全，攤商會自主量體溫，現場也有提供酒精，防疫做得很安全。

葉匡時表示，陳時中今天說已經連續5天0確診，連續18天，沒有本土傳染案例，基本上台灣目前為止，防疫做得很到位，請大家要放心；高雄市在過年期間是全台最早一級開設，防疫做得非常完整。

葉匡時提到，瑞豐夜市做大規模清理工作，經發局同仁都有做宣傳注意防疫，攤商也有在出入口進行管制作業。夜市是戶外場域，如果要出來吃東西歡迎來夜市。

他認為，「既然我們是全世界防疫最好的，但民眾竟然連夜市都不能來」，言談之中表達相當惋惜，但他對陳時中部長很有信心，也希望民眾逛夜市，表達對陳時中的支持。

高市府日前也發起「暖心相守寄未來」活動，鼓勵民眾與夠，讓商家金流更流暢。葉匡時今則走訪多家攤商，自掏腰包買1000東山鴨頭、500元烤牛排、100元炸物、凍檸茶等捧場，希望拋磚引玉，鼓勵民眾前來消費。

(中時 )