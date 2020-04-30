臺灣優異的防疫成果享譽世界，德國「康拉德．艾德諾基金會」（Konrad-Adenauer-Stiftung, KAS）24日越洋專訪北榮醫務企管部李偉強主任，李偉強除分享臺灣及榮總防疫經驗，更呼籲國際社會支持臺灣重返世界衛生組織。

「康拉德．艾德諾基金會」基金會是德國知名的智庫，成立於1955年，總部位於伯恩。KAS基金會在全球擁有78個辦事處，並與120多個國家推展各項合作計劃。

李偉強指出，台灣到4月30日為止，確診的個案數為429例，其中約八成是在境外感染。在醫療系統方面，在SARS之後，各級醫院除了加強平時的防疫準備，每年都定期演習，並且接受感染管控專家的督考及每四年一次的醫院評鑑考核，目的在確保所需的防疫人力、設備及戰略物資都齊備。因此當政府一聲令下，醫院就能立即啟動「分艙分流」等措施，並且嚴格管制人員動線、醫療人力及防疫物資，以確保維持醫療體系正常運作。迄今，不僅沒發生類似其它國家醫療系統崩壞的情況，更成功地治療新冠肺炎重症病人，死亡率遠低於世界醫療先進國家。

李偉強表示，臺灣抗疫成功，更重要的是臺灣人民經過平日的教育訓練及SARS的經驗後，對防疫有高度的自覺與自律，自動自發戴上口罩並且維持社交距離。臺灣的另一項民間力量是發達的資訊科技，在政策帶動加上網路社群的推波助瀾，資通科技普遍應用於各項防疫作為，醫師可以透過健保卡查詢到病人的國外旅遊史及是否仍在居家隔離的狀況，民眾可以在藥局排隊買到配額的口罩，最近更可以在網路與超商預約購買，台北市甚至可以在自助販賣機買得到。

在全民的共同努力下，臺灣是全世界少數沒有「封城」的國家，仍可照常上學上班及維持日常經濟活動，甚至還是第一個恢復職業棒球比賽的國家。李偉強指出，雖然臺灣已經連續多日沒有本土新個案，在逐步恢復正常生活及日常經濟活動的同時，仍要求全民避免出入擁擠的場合，保持社交距離，維持嚴格的國境管制，更重要的是與國際研究機構合作研發疫苗及新藥，為下一波疫情超前部署，做好準備。

WHO是全球最重要的醫衛平台，其成立的宗旨是「讓全世界所有民眾有更好與更健康的未來！」2300萬臺灣人都應該是WHO關心與照顧的對象，李偉強呼籲，國際社會應支持臺灣重返WHO，特別在全球疫情方興未艾之際，臺灣已證明不僅有能力自助，更有能力幫助其它的國家，與WHO會員國一起齊心抗疫。

(中時 )