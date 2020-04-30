防疫振奮好消息！為慶祝台灣連續五天0確診，並感謝全台你我齊心，為防疫而努力，天成飯店集團旗下台北「台北天成大飯店」、台北「台北花園大酒店」、台北「天成文旅-華山町」，以及嘉義「天成文旅-繪日之丘」，推出「慶祝五天0確診 24小時快閃優惠 加贈第二晚住房0元」，凡於4月30日晚上6點起至5月1日晚上6點止，24小時內透過電話預訂專案，天成飯店集團加贈第二晚住房0元，住宿日期於5月3日至5月31日期間內適用。

天成飯店集團邀請辛苦的防疫醫療人員及國人一同帶著愉快心情支持國內旅遊，深度探索台灣人文之美，「慶祝五天0確診 24小時快閃優惠 加贈第二晚住房0元」飯店包括緊鄰捷運台北車站M3出口旁，擁有五鐵共構的台北天成大飯店，優雅簡約的空間調性，給旅客如家般的舒適愜意；台北花園大酒店為台北西區頂級商務觀光飯店，彷彿置身都市桃花源；天成文旅-華山町坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，是棟充滿歷史印記的建築物，為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，是旅行台北深度探訪藝術文化的絕佳選擇；位於嘉義市東區的「天成文旅-繪日之丘」，外觀呈現白色幾何堆疊，優雅外型宛如美術館般，與旅客對話產生驚喜共鳴。

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