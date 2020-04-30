台達電宣布，東莞廠區通過UL 2799廢棄物零掩埋認證並取得白金等級，達到「100％廢棄物轉化率含8％焚燒熱回收」，是台達電長期致力於廢棄物減量及管理的努力與肯定，並落實為具體行動，提升資源再被使用的機會，透過認證完善廢棄物管理制度。

台達電全球製造總經理黃陸坤表示，台達電除了要求各部門做到減少廢棄物產生外，更要積極地不產生廢棄物，讓資源有效循環再利用，以落實環境保護，東莞廠通過零廢棄物掩埋驗證白金等級，證明台達於廢棄物管理的一大進展與肯定，未來將推展至全球各廠區。

台達電追求資源永續利用及避免地球資源枯竭議題，2017年通過內部企業社會責任委員會的審核，提出以 2015年為基準年，2020年廢棄物密集度下降15％的目標，累計至2019年導入共計187個廢棄物減量專案，減少4,051.7噸廢棄物，多項減廢活動，包括周轉膠箱替代紙箱、紙封閉式循環、金屬下腳料二次利用、提升塑膠利用率、降低廢塑膠等減廢方案，都是台達電投入廢棄物減量及管理的成果。

UL 2799是針對廢棄物零掩埋認證的標準，要求企業內所有的廢棄物流向必須進行合規性管理、查驗和稽核，確認廢棄物經過減量、回收再利用與能源使用等轉化過程，避免掩埋處理與焚化後熱能浪費，整體資源轉化率達到80％以上即可取得認證，台達電經驗證整體轉化率達100％，取得最高白金等級認證，其中廢棄物減量與回收再利用合計達92％，經焚化後轉化熱能與電能可供使用的廢棄物則達8％。

(工商 )