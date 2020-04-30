宏達電宣布，VR遠距協作和虛擬會議平台VIVE Sync，將提供免費 Beta版供企業使用，允許內部和外部團隊在虛擬空間中開會。

宏達電引用市調機構蓋洛普「美國勞動力現況」報告指出，遠距工作正成為新常態的一部分，43％的美國企業員工固定有一段時間處於遠程工作型態，而有37％的員工願意為了能擁有彈性的工作型態和遠程辦公而換公司，不過宏達電也引用Future Workplace和Virgin Pulse的「工作連結調查」，遠距工作讓員工因為寂寞而離職，43％的員工表示，更多的面對面工作有助於與團隊建立更深的關係，宏達電表示，藉由VIVE Sync，團隊中成員可以提高企業員工的參與度、協作和生產力。

宏達電表示，VIVE Sync可同時讓30個人參與同一個會議，參與者也可以創建屬於自己的個性化3D虛擬人像，並支持Tobii眼球追蹤技術，以便與虛擬同事或客戶進行更自然的互動，捕捉參與會議者的目光，使用者若使用VIVE Pro Eye可利用眼球追蹤功能達到有如真實面對面互動的體驗。

宏達電表示，免費的VIVE Sync Beta版的功能包含個人語音筆記，能將語音轉文字筆記和螢幕截圖、記錄重要會議內容 ，一旦離開VR會議，內容即被儲存，並有會議桌和會議廳模式，與會者可依照參與會議人數多寡來選擇以會議桌或會議廳階梯式座位進行，同時能與VIVE生態系各種設備相容，包括一體機及PCVR。

另外，Vive Sync Beta版也支援微軟OneDrive功能，並且能在會議中上傳、展示3D物件，可按比例放大或縮小以進行物件細節的內部審視，參加會議者也可隨意於空間中或3D物件上註釋。

宏達電表示，VIVE Sync未來將擴展硬體相容度，包括臉書旗下的Oculus Rift與Quest，微軟體系中的Mixed Reality與Valve Index，其他的升級包括開放沒有VR硬體的人，以PC同步參與會議，以及提供召集人控制權 、紀錄會議供無法參加會議者共享等。

(工商 )