任職於上海東方衛視駐白宮台籍記者張經義涉嫌違反「兩岸人民關係條例」，遭台灣政府研擬開罰，震驚兩岸社會。對此，陸委會副主委陳明祺30日表示，目前任職於大陸黨政軍職務的台灣人，包括張經義在內還有86人涉嫌違法在大陸任職，相關主管機關正在查處中。

張經義日前在白宮記者會上自稱「來自台灣」，引起外界高度關注。陸委會指出，張經義所任職的「東方衛視」為「上海東方娛樂傳媒」所屬衛星頻道，隸屬陸方政務系統「上海市國有資產監督管理委員會」全額出資之「上海文化廣播影視集團」；且受黨務系統「中共上海市委宣傳部」所屬事業單位指揮監督，為陸方黨務、政務體系所屬的事業單位。

陳明祺表示，國家通訊傳播委員會（NCC）正進行相關查處，目前已成立專案，會請張經義說明。

由於台灣政府此次對任職於大陸媒體的國人開罰，引起外界憂慮未來台灣人到大陸就業可能會受到限制。對此，陳明祺強調，政府並無意阻止國人到大陸就業，只是為了在基本的法律範圍之內做一定的防護，包括去年通過「反滲透法」等相關法律，是為了促進兩岸健康交流。

據「兩岸條例」第33條第2項規定，國人不得擔任公告禁止的大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員；違反規定可處新台幣（下同）10萬以上、50萬元以下罰鍰。

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