受新冠肺炎衝擊，不少企業調整人力並減薪因應，東元集團旗下安心食品(摩斯漢堡)則於今(30)日舉辦「資深員工表揚會」，感謝員工長期的付出及努力，東元集團會長黃茂雄親自表揚資深員工。摩斯漢堡2020年年資於10至30年年資者共85位，由16位代表出席受獎。20年以上資歷者將獲贈黃金金幣一枚，黃茂雄感謝員工辛勞，亦勉勵同仁繼續加油精進。

安心食品(摩斯漢堡)由東元集團自日本引進臺灣30年，全台邁向300間直營店，黃茂雄表示，摩斯漢堡有今年成績全來自全體員工努力付出，他更感謝每年有許多優秀人才為展現才能，選擇至摩斯打拼。黃茂雄表示，摩斯漢堡擁有良好的培訓進修課程、透明升遷管道及完善福利保障，造就年年獲選全國傑出店長及優良店長傑出人才佳績。

安心食品(摩斯漢堡)提供許多年輕人及二度就業者工作機會，店鋪有績效獎金發放，獎勵員工的工作效率及溫暖的服務精神。摩斯漢堡更推出「員工持股信託」方案，激勵及留任主管人才，基層主管績效達到標準者即可參加，員工提撥月薪10%，摩斯就提撥相對金額至個人信託帳戶內，為員工定期定額投資公司股票。換言之，參加持股信託的員工不但可以得到穩定的理財效果，也可以投資人的身分分享經營成果。

今年度摩斯有11位資深員工年資超過20年，在摩斯奮鬥與摩斯一同成長。其中營運部資深主管表示，在摩斯由基層員工開始做起，20年來受益良多，透過公司培訓，持續進修提升專業能力，也實現自我價值。

安心食品(摩斯漢堡)總經理高順興表示，摩斯漢堡深信員工是企業經營最重要的基石，唯有與員工站在一起，員工明瞭公司方針並認同摩斯理念，凝聚企業共識。隨時傾聽員工心聲、提供友善安全的職場環境，創造雙贏勞資關係，達成安心「貢獻人類、貢獻社會」永續經營的目標。

(工商 )