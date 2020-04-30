鐵路警察李承翰於2019年7月，因處理台鐵搭車糾紛，被鄭姓男子持刀刺死，震驚台灣社會。嘉義地院30日卻以「精神障礙」為由，一審判鄭男無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，可上訴，宣判結果引起社會譁然。其實日本也曾發生過類似案件，2015年，一名陸籍女子于靜在日本開車時胡亂衝撞，造成1死4傷，一審遭判8年，但高院二審卻以于靜患有「思覺失調症」為由，改判她無罪。

根據日媒報導，2015年5月2日，日本濱松市一名陸籍女子于靜開車載著丈夫行經JR濱松站附近的一個十字路口時，突然失控，猛踩煞車且胡亂衝撞，當時走在人行道上的5名行人慘遭撞上，其中一名行人31歲的水鳥真希最後因腦挫傷死亡，坐在車上的丈夫和10個月大的女兒也因此受傷。于靜肇事後，駕車逃逸至200公尺遠外，後來撞上了一輛在等待號誌的車才停下，于靜和其丈夫當場被捕。

此案一審開庭時，于靜的辯護律師堅稱其患有「思覺失調症」，但法官認為她罪刑重大，靜岡地方法院仍判她8年徒刑。2019年二審時，東京高院二審法官卻以于靜患有「思覺失調症」為由，推翻一審判決改為無罪，引起社會譁然，而死者水鳥真希的丈夫得知後，也相當心痛，決定發起連署上訴。

而于靜的丈夫當時被以過失致死罪名函送檢方偵辦，最後獲不起訴處分，對死水鳥真希的丈夫認為，既然于靜患有精神疾病，身為丈夫的他應該負起相對責任，水鳥真希的丈夫要求成立審查會對此案重新審議，而審查會於22日認為丈夫可以預期妻子在駕車時，可能發生重大事故，以及認為丈夫若及時阻止妻子開車，則可避免事故為由，認定「不起訴不當」，檢察官可重新進行搜查，決定處分。

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(中時電子報)