北市保安警察大隊本月連續查獲多起改造槍支及販毒案件，共起出改造手槍1支、彈匣1個、子彈1枚、武士刀1把、安非他命71.46公克、大麻18.28公克、K他命302.84公克及卡西酮類果汁包45.36公克。以關懷警察及警眷為宗旨的「台灣警雁關懷協會」，特地前往北市保安大隊頒獎表揚破案人員，並捐贈防疫物資護目鏡保護警察執勤安全，理事長盧苓表示：「治安由警察把關，而我們民間公益團體當仁不讓是最有力的後盾」。

台灣警雁關懷協會理事長盧苓，率秘書長張振華及松山分會李全長會長等人，特地攜帶破案獎金、獎牌及防疫物資護目鏡前往北市保安大隊頒獎，慰勞防疫期間戮力從事各項防疫工作，又能兼顧治安維護並破案有功員警中隊長沈維洲等人，並為警方鼓勵打氣。

保大大隊長李國禎表示，台灣警雁關懷協會獲知保大員警於防疫期間仍能繳出亮麗的治安成績，3位重要幹部特地前來大隊拜訪，表達民間人士對警方的敬意與感謝。保大從今年初1月疫情爆發至今百餘日，除協助各項防疫工作外，仍堅守治安工作，防疫期間總計查獲各類刑案1125件、緝獲犯嫌1070人，總計查獲改造手槍3支、意圖販賣毒品11件等，對於同仁全方位的工作表現感到無比光榮也給予讚許，並以台北市警察局長陳嘉昌「防疫期間治安無空窗期」的目標，期許同仁防疫不忘拚治安，以確保社會安定、人民安心。

(中時 )