林心如素顏並刻意醜化演出《誰是被害者》。（Netflix提供）

林心如素顏並刻意醜化演出《誰是被害者》。（Netflix提供）

女神林心如為戲現身受訪。（石智中攝）

女神林心如為戲現身受訪。（石智中攝）

女神林心如擁有凍齡美貌。（石智中攝）

女神林心如擁有凍齡美貌。（石智中攝）

備受矚目的Netflix華語獨家影集《誰是被害者》30日下午3點全劇8集上線，A咖女神林心如在最後2集半壓軸登場，是貫穿全劇最重要的「大魔王」，這也是她20多年從影生涯，首度挑戰令人瞠目結舌的反派角色。林心如不僅全素顏演出，臉上甚至加了特殊化妝，強化老人斑、肝斑，還做了被家暴過的舊傷疤，顏值崩壞犧牲空前！她笑說拍戲時乾脆都不看螢幕也不照鏡子，「弄完妝就上工了，這樣更容易拋開自我、投入角色，放心把自己交給導演」。

林心如表示，之前就曾與這製作團隊接觸幾次，卻都錯過，一直覺得遺憾，這次接到邀約時，很興奮這樣的角色會想到自己，但也確實考慮掙扎了一、兩星期才答應，「演員就是一直要尋求突破的角色機會，讓人覺得：哇！你怎麼會接這樣的角色？身為演員不可能永遠只演談戀愛，或是漂漂亮亮、都會時尚的角色！」她直言，猶豫考慮那麼久的主要原因，就是這角色實在太難演了，她擔心自己無法勝任，因為真的不知道怎麼演「李雅均」這角色。

猶豫過程中，她也曾在晚餐過後的閒聊中與老公霍建華討論劇本，還要求對方「不然你演給我看看」，結果霍建華一看劇本，也說「這很難耶！我也不知道怎麼演」。

她說，過去每次詮釋角色時，絕大部分都會先認同角色所做所為，每一場戲都一定要先過自己這一關，如果連自己都覺得不合理，就會質疑怎麼演，但「李雅均」完全無法說服她，「她做的事是正常人不會做的，她就是個不正常人！」後來她說服自己，一個人有很多面向，「李雅均」長期生活在社會最底層、受黑暗暴力，心態會扭曲、會有所改變，覺得自己所作所為是在幫助別人得到救贖，因為她自己得不到救贖，因此幫助別人得到。加上她一直喜歡的男生「周洋」又給她這樣的信念，她於是就用那樣的方式去誘導別人，幫忙完成她自以為的使命。

她印象最深的是與張孝全在偵訊室的那場對手戲，看到劇本時，她就心想：「天啊！她是中邪還是怎麼了？」那場戲真的很難演，在陳述事情時，突然像乩童被上身一樣進入某個世界，變成另一個人，「我一直擔心萬一演不好怎麼辦，但又很想嘗試不一樣、非常有挑戰性的角色！」後來她還是說服自己：「不管！先答應，再跟導演溝通！」後來導演給很多建議、拍戲現場也有心理醫師可以諮詢，那場戲正式拍攝前，她不跟旁人說話，也沒有太多走戲排練，怕情緒一來就很難再有下一次，拍攝時她現場催眠自己進入那狀態，一秒變成另一個人，把心靈扭曲到最大程度，結果拍完，導演對她說「我有嚇到」，「我心想，那夠了！」

其實接演《誰是被害者》前，她剛在馬來西亞監製並演出電影《Miss Andy迷失安狄》，片中也是一名很壓抑的外籍移工，因此拿到《誰是被害者》劇本時，她覺得接連兩部戲都是這種雷同、壓抑的角色，很怕自己會瘋掉。剛好她為了上一部電影曾去找郎祖筠上表演課，學習肢體、神態，「因為我是很正面的人，走路一定都是直挺挺的，但外籍移工的狀態大多是縮著肩膀、畏縮不敢看人。上了幾堂課收穫滿大的，而且這麼巧，兩部戲角色有點類似，都派上用場」。

她當時花了5到7天集中拍攝，每天戲量很大、很耗神，「每拍完一天，都覺得剩半條命」。雖然角色陰沈，拍戲過程壓抑，不過林心如說，她是一個不會把戲中情緒帶回家的人，也很少入戲後會出不來，只是拍攝時常去一些奇怪的地方，例如廢墟、醫院，她收工後就不會直接回家，會去便利超商或外面繞一繞再回去，因為怕把不好的氣場磁場帶回家影響小孩。

被誇這回「挑戰成功」，她直言滿開心的，「當大家都覺得，不敢相信那是妳！沒認出來是妳，那就表示成功了！演得怎樣見仁見智，起碼是林心如不一樣的角色！」這也是一出道就演女主角的她，首度挑戰反派，「這是真正的蛇蠍女，而且還不是美人，而且很黑暗」，她說自己收穫真的滿大，能跟劇中所有主要演員都對到戲，與瀚草如此精良的製作團隊合作，加上又在國際平台播出，「很值得我當下的糾結！」

●林心如造型

薄荷綠襯衫與印花褲MSGM提供、高跟鞋Manolo Blahnik提供

(中時 )