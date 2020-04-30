大陸「五一」假期來臨，去哪兒網數據顯示，今年小長假大陸機票均價創5年來最低，平台數據預計出遊旅客量與清明假期相比增長近4成，周邊遊、大陸省內遊和高鐵遊率先回暖。

《經濟參考報》報導，大陸民航出遊呈現出與往年「五一」假期不盡相同的趨勢。從商務航線來看，北京到上海航線均價為478元（人民幣，下同），去年「五一」假期該航線均價則為679元，均價降幅29.6％；另一條經典商務航線北京到廣州的「五一」假期均價為575元，較去年同期下降41.39％。

另外，今年假期，多條大陸國內熱門旅遊航線的均價與去年同期相比降幅達3到6成。去哪兒網副總裁蘭翔表示，今年小長假大陸國內機票均價為近5年來最低值，數據顯示，上海到敦煌航線「五一」假期的均價為860元，去年均價則為1523元，降幅達43.53％；上海到拉薩均價為1124元，去年均價為1666元，下降32.53％；廣州到稻城均價為1188元，去年則為1622元；北京到北海均價為545元，去年為1529元，降幅高達64.36％。

去哪兒網數據顯示，大陸國內機票預訂的平均周期在5到7天，以去年來看，29、30日為出行高峰，遊客一般會在22、23日購票，而今年情況有所不同，受疫情影響，數據顯示，進入4月以來，3天內的平均票價比7天前購票的平均票價僅高出45元，蘭翔建議，如果有出行安排的旅客可以先研究好目的地的相關政策、預訂預約好目的地的遊樂項目後再購買機票。

(旺報 )