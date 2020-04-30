為償還銀行借款及充實營運資金，鈺齊-KY（9802）董事會30日決議辦理現金增資發行普通股，共計1萬張，暫訂發行價格每股70元，預計募集金額7億元。其中，提撥增資發行新股的10％，採公開申購方式，對外公開承銷，共計1,000張。

另鈺齊-KY董事會也通過第五次無擔保轉換公司債，發行總面額5億元為上限，每張面額10萬元，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額100％為限，發行期間為三年，票面年利率為0％，用於償還銀行借款及充實營運資金。

至於現金增資案，鈺齊-KY將採競價拍賣方式，辦理公開承銷。鈺齊-KY表示，發行新股總額75％，計7,500張，由原股東按增資認股，公司保留新股總額中不超過15％部分，提供公司及其從屬公司員工認購，共計1,500張。另提撥增資發行新股的10％，採公開申購方式，對外公開承銷，計1,000張。

(工商 )