傳出有意私有化的58同城30日晚披露最新進展，華平創投與公司董事長兼CEO姚勁波加入買家聯盟。

新浪科技報導，58同城30日晚宣布，公司董事會收到來自華平創投亞洲公司（Warburg Pincus Asia LLC）、General Atlantic新加坡基金、鷗翎投資（Ocean Link Partners Limited）和公司董事長兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約，計劃以每股普通股27.50美元（相當於每股美國存託股55美元）的現金收購58同城所有已發行普通股。

在4月2日，58同城曾宣佈，公司董事會收到鷗翎投資發出不具約束力的收購要約，擬以每股美國存託股55美元的價格收購所有流通股。58同城今日稱，最新收到的這份私有化要約簽署日期為4月30日，是在4月2日私有化要約基礎上的更新，組建了買家聯盟。

58同城4月20日則指出，公司董事會已成立一個特別委員會針對4月初收到的私有化要約，或公司可能採取的其他替代性戰略選項進行評估。該特別委員會由兩名獨立董事組成，分別為Robert Frank (Bob) Dodds Jr和Lily Li Dong。

58同城日前提交給美國證券交易委員會（SEC）的F20年報顯示，CEO姚勁波持有58同城10.2％的股份，為第二大股東。而騰訊持有58同城67,285,898股普通股，佔股22.4％，擁有28.3％的投票權，為58同城最大股東。

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