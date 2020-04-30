在今天剛公布失業救濟人數數據顯示上週又有380萬美國人申請失業後，導致週四美國股市下跌。在短短的六個星期內，超過3000萬美國人請領了失業救濟金。Glassdoor的高級經濟學家Daniel Zhao對媒體說：「我們可能已經超出了最初提出索賠的高峰，但是我們還沒有走出困境。」

美股開盤後主要指數的走勢如下：標普500： 2,905.99，下跌1.1％。道瓊工業平均指數： 24,290.56，下降1.4％（343點）。那斯達克綜合指數： 8,861.39，下跌0.6％。

美國政府週四還報告說，由於企業關閉，裁員，消費者支出在3月下降。消費約占美國國內生產總值的70％，使其成為經濟的重要動力。

GDP報告顯示，週三美國經濟在第一季度較去年同期下降了4.8％。經濟學家預計情況將會惡化，並預測第二季度GDP可能下降40％。

負面消息使本週早些時候的樂觀情緒有所回升。聯準會主席鮑爾週三表示，在冠狀病毒大流行期間，央行準備繼續提供刺激支持。央行也維持利率不變。

此外，吉利德科學公司（Gilead Sciences）週三宣布，在一項關鍵的Covid-19研究中，抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）取得了積極的成果。當天晚些時候，美國傳染病領域的頂級專家安東尼佛奇（Anthony Fauci）博士說，早期結果提供了一個好消息。

FXTM的首席市場策略師侯賽因·賽義德（Hussein Sayed）告訴媒體：「任何針對Covid-19的療法或疫苗的積極消息都在推動風險行為。吸引更多風險資產的另一個因素是我們在美國幾個州，和歐洲國家所看到的已朝逐步解除封邁進。」

(中時電子報)