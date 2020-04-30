（國賓粵菜廳精緻D套餐中的「魚肚滷白菜」，是以往只在包廂內供應的隱藏版料理，富含膠質為美顏養膚聖品。圖／台北國賓飯店提供）

搶攻宅食商機，台北國賓飯店「五星美食TO GO」外賣服務再推2.0版全新菜式，館內「國賓粵菜廳」與「國賓川菜廳」兩大中餐廳主廚再度精選多道具代表性的經典美饌，推出4款售價皆為1,600元的4人份精緻套餐，平均每人只要400元小資價，就能以實惠價格安心在家享受五星級盛宴。

國賓粵菜廳與川菜廳各推出兩款精緻外帶套餐，粵菜廳精緻C套餐堪稱精華中的精華，囊括平時在粵菜廳人氣居高不下的招牌佳餚「蜜汁叉燒」、「玫瑰油雞」，其中「玫瑰油雞」以玫瑰露酒為細緻柔嫩的雞肉提味，酒香中飄散著自然淡雅的玫瑰芬香，「XO醬海鮮豆腐煲」含滑嫩豆腐與新鮮蝦仁、花枝等各式海鮮，在熱氣蒸騰的煲仔中與粵菜靈魂－XO醬滾燙入味，一掀開噴香滿溢，煨煮過後的食材吸附滿滿醬汁，吃來過癮。

熱賣超過半世紀、無數饕客指名的「蘿蔔糕」亦是套餐中一大亮點，主廚以精選台灣豬肉香腸及蝦米增添風味，煎至表面酥香，入口後唇齒間清香餘味久久不散。精緻D套餐陣容絲毫不遜色，「粵點雙拼」匯集鹹潤香醇、滿溢豉汁香氣的排骨與甜味浸透骨子裡的蒸鳳爪，滋味豐富一絕。「椰香薑黃海鮮」則顛覆你對廣式料理的印象，主廚將充滿南洋風味的椰香與薑黃融入海鮮中，每一口都滑潤濃郁，飽含熱帶南洋情懷。另一道「魚肚滷白菜」是以往只在粵菜廳包廂內供應的隱藏版料理，以熬煮多時的雞湯為基底，加入富含膠質的魚肚及白菜燉煮，口感自然甘甜，亦是美容養顏聖品。平時來到國賓只為一嘗道地粵菜，現在不用舟車勞頓、苦苦排隊，在家就能輕鬆享用米其林推薦的頂級粵菜。

國賓川菜廳精緻C套餐華麗陣容包括「椒麻土雞」、「藤椒肥牛」、「大刀燒白」三道招牌大菜；「椒麻土雞」以青翠帶麻香的特製醬汁搭配口感彈嫩富嚼勁的雞肉，咀嚼後於口中留下一抹清新麻香。而「大刀燒白」為具代表性的川菜經典，主廚選用厚切台灣豬五花搭配客家酸菜，滋味鹹香甘美，號稱「白飯殺手」。精緻D套餐主角「米椒嫩蹄花」，以蒸燉數小時宛如嬰兒肌膚般軟嫩的豬蹄搭配特製燈籠辣椒醬，一入口就能深深感受道地川味的獨特魅力。配菜「麻婆豆腐」則為主廚親赴四川攜回有「川菜之魂」美譽的郫縣豆瓣醬研製而成，並以口感更明顯的板豆腐取代一般嫩豆腐，酥香微辣的牛肉哨子搭配油潤柔嫩的豆腐，在唇齒間交織著辛香氣息。

台北國賓飯店表示，四款台北國賓飯店外賣精緻套餐自5月1日正式販售，餐點皆為當日現做，最遲請於取餐前2小時預訂。

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