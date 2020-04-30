2019年7月3日25歲的鐵路警察李承翰處理列車上的補票糾紛時，因為擔心乘客安危，即便遭到鄭姓嫌犯刺傷腹部，仍近身壓制嫌犯，導致傷重送醫不治。然而嘉義地方法院今日卻宣判鄭嫌無罪，引來基層員警大罵「太扯！遇到大恐龍（法官），難道有精神疾病都可以殺警察？」。

去年7月3日李承翰在列車上處理補票糾紛時，遭到鄭嫌持水果刀刺中腹部，身受重傷最後送醫仍不治殉職。嘉義地方法院在3月26日辯論終結，檢方認為鄭嫌雖是思覺失調症患者，但仍然具有辨識和控制力，因此建請法官判處無期徒刑，而死者父親則希望重判嫌犯死刑。然而法官最終判決卻令外界失望，鄭嫌獲判無罪，應入相當處所強制就醫5年。

已故鐵路警察李承翰的雙親對於鄭嫌殺人獲判無罪感到相當痛心。（圖／報系資料照）

鐵路警察局高雄分局長陳順和獲悉這項判決後，召集幹部與檢察官溝通後，決定以司法手段上訴到底。基層員警得知這項消息也都感到氣憤不平，直呼「太扯！這是一條人命欸！根本是遇到大恐龍（法官）。」認為這樣的判決無疑是打擊士氣，倘若將來嫌犯都用精神問題逃避刑責，那誰還敢保障普通民眾的安危？是否只要有精神疾病都能殺害警察？

員警也強調，這樣的法條應該要修法，並非有精神問題就能隨意殺人，只要人沒有達到完全喪失辨別是非的能力，就應該要為自己的行為負責，這才是法治國家的精神。

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(中時電子報)