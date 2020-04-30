在大陸有「網紅醫生」之稱的上海華山醫院感染科主任張文宏指出，在新冠疫情初期他曾說過「悶2個星期病毒也被悶死了」，這是一種對民眾科普的講法，就是徹底保持社交距離。因為在控制疫情上「防」比「治」重要，所以要與老百姓充分溝通防疫策略，只要民眾支持，防疫就容易成功。

據《封面新聞》報導，同時擔任上海市醫療救治專家組組長的張文宏在上海疫情防控新聞發布會上說，悶在家裡在科學裡面的講法就是要保持徹底的社交距離，長達兩個星期以上，這樣可以有效的阻斷傳染病的傳播。

他說，悶兩個星期病毒也被悶死了，在整個傳播鏈上，這個病毒就不存在了，所以說是把病毒給悶死了。

張文宏說，「事實上我在上海市定點醫院救治工作非常繁忙，我們都充分的認識到疾病靠『治』已經是太晚了，最好的方法是『防』。」科普是溝通的過程，防疫政策、治療策略不和老百姓充分溝通，效果就不會很好。

報導說，在新冠疫情期間，張文宏對民眾做了大量的科普工作，因此被稱為「網紅醫生」。他說，「我記得我當時講過一句話，悶在家裡你也是戰士。在科學裡面的講法是我們要保持徹底的社交距離，長達兩個星期以上可以有效阻斷傳染病的傳播。你們覺得是這樣一種表達方式是好，還是『悶』一個字表達方式好？我是覺得科普在某種意義上就是把我們很好的防疫策略和公眾進行溝通。」

張文宏指出，疫情開始之初，整個上海市有大量專家，涉及到公共衛生、基礎醫學、臨床醫學、心理醫學等等的專家組成了科普團隊，「其實這是一次人民的戰役，醫生能做的工作非常有限，這次戰役是不是取得勝利，事實上就是看整個民眾是不是被發動起來。現在看起來中國的民眾在這次抗疫當中是被發動起來了。」

(中時電子報)