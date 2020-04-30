上市了！全台最早的玉荷包30日在恆春正式採收，由恆春鎮農會果樹產銷班第3班班長嚴家華拔得頭籌，他裝箱150公斤往台北拍賣市場拍賣，預計首批賣價1公斤可達400元，而欣喜之餘他也不諱言道，母親節前後價錢可能開始走下坡。

嚴家華種玉荷包數十年，不僅種出心得，也多次成為首批採收者，所以對「首批市場」的狀況非常清楚，他說，首批賣價可說是當年的最高價，錯過後就沒了，以今年來看，第2批玉荷包約在首批後1周出，而價錢也會在此時開始走下坡。

他說，首批玉荷包的採收量約2000公斤，第2批則約有1500公斤，而採收首日是裝箱150公斤送台北拍賣市場，之後將視拍賣價決定是否繼續送貨去拍賣，若價錢不好，會轉果菜市場或自銷。

「但玉荷包會愈來愈好吃！」他強調，雖然賣價遞減，但好口感是遞增的，所以價錢不會差太多，只是站在農民的立場，搶先嘗鮮價還是最有利潤的，而這就是大家會想搶收的原因，但搶收也要等果實成熟才能搶，所以這也是在考驗大家的技術。

恆春鎮農會表示，照往例，恆春玉荷包的產季雖僅1個月，但末批價格也有2、300塊，而今年的著果率約有7成，所以產量會比去年暖冬的慘狀好許多，不過又因開花率不高，所以產量又不會像前年那麼多，但應可回穩到一半。

(中時 )