篠崎泫衰捲風波。(取自篠崎泫IG)

寶兒無奈否認。(取自寶兒IG)

張香香不排除提告。(取自張香香IG)

空姐Rita斥荒謬！（取自Rita IG)

20200424中天新聞 「不懂珍惜」羅志祥認錯 向周揚青與騙過女性道歉

羅志祥（小豬）分手周揚青一波未平一波又起！日前週刊更爆出羅志祥極樂後宮還有4位女神級豬女郎，分別為Popu Lady成員寶兒、Twinko成員篠崎泫、網拍女模張香香與虎航空姐Rita，不過4位女神都已否認，還不排除提告，無奈衰捲「豬揚色波」。

針對週刊報導，指周揚青的上海閨蜜爆料，稱羅志祥後宮不只愷樂，還有寶兒、篠崎泫、張香香、Rita這4位女神，周揚青也透過駁斥：「關於這件事我不想再說任何，我也沒有這樣的閨蜜 。」

其實這4位衰捲豬揚色變的女神，無論身材、臉蛋都是一等一的極品。本名吳昀廷的寶兒，外型可愛甜美，2008年參加Channel V《無敵青春克》出道，之後被唱片公司相中，與大元組成女團Popu Lady。

台日混血的篠崎泫，過去則是PTT表特版常客，被封為真實版蘿莉，過去也曾上過《娛樂百分百》玩狼人殺。而張香香、空姐Rita也各自憑著亮眼外型，在網路上擁有不小知名度。

(中時電子報)