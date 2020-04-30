一種新的棘龍化石表明，這種巨大的掠食性恐龍，是熟練的游泳者。它的尾骨第一節化石已經被發現，它揭示出大尖刺，表明它應該有著形狀像鱷魚的尾巴，證明它是水生型的恐龍。

2001年的好萊塢電影「侏羅紀公園3」(Jurassic Park III)，雖然口碑與票房普普，但是卻向大眾介紹了一種較少人認識的「棘龍」(Spinosaurus)，在電影中，它一嘴就咬掉了霸王龍的頭，似乎比霸王龍(Tyrannosaurus,T-rex)還強悍。這個段落是電影團隊的諮詢古生物學家，還有沒有比暴龍更大的掠食型恐龍，於是棘龍就登場了。

侏羅紀公園3電影中，設計出棘龍與霸王龍PK的段落。(圖/派拉蒙影業)

棘龍是有史以來最大的食肉動物之一。據信它身長達到18 m，重達20噸，甚至比霸王龍更大。當然，其最標誌性的特徵是背上的大帆，也是它名字的由來。

新的棘龍復原圖，它的後肢沒有過去推測那麼粗壯，它的尾巴有點像魚尾。(圖/哈佛大學)

最早的棘龍化石，是德國科學團隊於1912年的埃及被發現，不幸的是，保存在德國的棘龍化石，很大程度在第二次世界大戰被砲火摧毀。古生物學家費了很多精神，才重新將分散的化石重組，然而棘龍的尾巴化石缺失，以致於有很長一時間，古失物學家是以霸王龍的尾骨來填補這個部分，這使得我們認為，棘龍的背帆，止於身體的部分。

這使得科學家對棘龍的生活方式有不同的推想，有些科學家認為它是完全的水生恐龍，有些認為它是陸生型，這個問題要到新的化石出土才能得知。

A swimming dinosaur: The tail of Spinosaurus

2015年至2019年之間，摩洛哥撒哈拉沙漠發現了新的棘龍化石，最重要的是尾巴部完整。事實證明，棘龍的尾巴也有帆狀結構，呈現高而扁平的形狀，證明棘龍更偏向水生。就像它背上的大帆一樣，具有一條扁平尾巴，將是游泳時完美的槳與方向舵。

首席研究員尼扎爾‧易卜拉欣（Nizar Ibrahim）表示：「這一關發現，如同板上釘釘，確定了棘龍的生活形態，這種恐龍大多數時間都在水中度過，善於游泳，而食性應該也是以魚類為主。」

棘龍將是我們已知第一種的水棲恐龍，也許有人會說「中生代的海洋裡，不是充滿了巨大的掠食性爬行動物？比如滄龍、蛇頸龍?」 但嚴格分類來說，滄龍、蛇頸龍並不是恐龍。

易卜拉欣說：「這一發現，使我們看到了2.2億年的恐龍時代，當時恐龍的繁盛。」

(中時電子報)