歐洲央行（ECB）30日發布最新貨幣決策，基準利率與現行購債規模雖維持不變，但鑑於歐元區經濟萎縮速度比預期中快，不排除再行擴大購債規模。歐銀同時宣布將推新的長期貸款計畫PELTROs，放寬再融資操作條件，以替銀行業注入流動性。

歐銀總裁拉加德周四在政策聲明後的記者會上指出，新冠疫情讓歐元區經濟陷入「前所未有的低迷」，恐怕在進入復甦階段前還會加劇萎縮。

她表示，疫情大流行期間，歐元區「勞動市場急速惡化」，「經濟活動明顯萎縮」，而疫情何時到盡頭還無法下判斷。她還提到，歐洲央行預估今年歐元區GDP的下滑幅度，介於5％到12％。

ECB在聲明中指出，今年預計購買1.1兆歐元的債券資產，但基於歐元區經濟萎縮幅度超出預期，仍會對加碼購債敞開大門。歐洲各國為了遏止新冠疫情擴散而實施封鎖的緣故，歐元區19國經濟恐萎縮多達10％。

歐銀還將提供利率低至-0.1％的3年貸款給銀行，並準備推出新的非定向貸款計畫，名為「疫情大流行緊急長期再融資操作」（PELTROs）。

此外歐銀決定放寬再融資操作條件，調降第三輪定向長期再融資操作（TLTRO III）利率，比歐元區系統的主要再融資操作平均利率低50個基點。TLTRO III實施期限，自2020年6月起到2021年6月為止。

歐銀維持三大基準利率水準，重申7500億歐元的緊急抗疫購債計劃（PEPP）不變。但聲明中也提到:「必要之時，管理委員會做好擴大PEPP的準備。」

不過Principal Global Investors首席策略師薩賀（Seema Shah）指出，歐銀未在周四政策會議宣布擴大購債，令市場感到失望。

(工商 )