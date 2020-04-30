台61線彰化路段區間測速設備舉發發生錯誤問題，近日引起車友熱議，立委也批評交通部，區間測速設備沒有驗證就投入執法。交通部公路總局表示，經濟部標準檢驗局將針對新型系統性設備的原理及量測模式召開會議，研議建立國家標準檢定及驗證方式，減少誤差。

公路總局指出，為落實汽機車速度管理及提昇道路交通安全，交通部道路交通安全督導委員會結合各執法機關與道路管理單位，自2018年起推動區間平均測速（區間測速）科技執法，除抑制瞬間超速行為，亦可擴大速度管理範圍，有效降低車速差異，已實質減少事故傷亡。

近日彰化縣警察局於台61線彰化路段設置的區間測速設備，因韌體更新導致設備對時故障，造成部分違規案件舉發有誤，衍生外界對區間測速執法正確性疑慮，公路總局認為有檢討空間，30日邀集交通部路政司、道安會、內政部警政署、經濟部標準檢驗等單位討論，達成幾項共識。

其中，彰化縣警局已決議撤銷今年3月2日實施執法以來罰單，以避免民眾疑慮，內政部警政署則要求各縣市警察局確認區間測速設備的正確性，而這次彰化設備異常屬於個案。各警察機關區間測速系統執法系統暫停作業期間，可採固定式或移動式測速照相執法，彌補空窗期。

經濟部標準檢驗局將針對新型系統性設備的原理及量測模式召開會議，從使用、技術面研議建立國家標準檢定及驗證方式，並提供專線寬頻伺服器節點供各警察單位使用，減少網路傳輸產生誤差。

在標檢局尚未建立國家標準檢定及驗證方式前，將由道安會、警政署、路政司及公路總局，邀集專家學者與第三方公正單位，針對設備校時機制、誤差、除錯及申訴處理等建立系統認證的標準規範。

(中時 )