「韓版杉菜」具惠善和安宰賢原本是一對令人稱羨的伴侶，去年卻結束3年婚，後續更爆出神扯離婚理由，具惠善揭露前夫抱怨她有不性感的乳頭，掀起網友熱議；事過境遷後，18日具惠善才在公開活動向前夫喊話道歉，近日卻傳出前經紀公司因合約糾紛向她求償，讓她氣得發聲明駁斥。

據韓媒報導，具惠善和安宰賢在去年8月傳出婚變後，兩人不僅離婚，具惠善原本夫唱婦隨在同一間經紀公司HB娛樂，但離婚後也主動解約；有網友注意到具惠善的經紀公司已換成「具惠善film」，今(30)日卻傳出HB娛樂向具惠善毀約求償，還稱雙方經法院仲裁結果已出爐，「具惠善必須賠償所有損失並解約」。

不過，具惠善馬上在IG發聲明駁斥，也透過代理人表示HB娛樂聲明與事實不符，「2020年4月22日已收到大韓商社仲裁所裁判結果是勝訴」；雙方說法有出入，讓粉絲們霧裡看花，不知道兩人的婚變風波何時會結束。

(中時電子報)