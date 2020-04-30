70歲李先生近年來偶有排尿困難、尿不乾淨的症狀，起先不以為意，近日發現症狀日益嚴重，幾乎每晚都尿急如廁，嚴重影響生活品質，赴醫檢查發現整個攝護腺被腫瘤佔據，腫瘤指數PSA高達360ng/mL，經切片確診為晚期攝護腺癌。

隨著醫療進步，國人平均餘命持續增加，連帶使屬於老年疾病的攝護腺癌發生率持續上升，亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤表示，「PSA」是篩檢攝護腺癌的重要工具，正常值應小於4ng/mL。

前攝護腺癌發生原因不明，可能與年齡、家族史、賀爾蒙、化學因素有關。早期攝護腺癌沒有症狀，隨著腫瘤增大壓迫尿道，會造成排尿困難、頻尿、尿不乾淨、夜尿等症狀，若放任不管，一旦腫瘤轉移至骨頭，就會造成疼痛甚至骨折，轉移或壓迫到其他重要器官，則可能危及生命。

攝護腺癌素有男性隱形殺手之稱，篩檢率偏低是患者錯失診斷良機的主因，吳偉榤提醒，年滿50歲以上男性，每年應固定到醫院接受攝護腺特異性抗原（PSA）及肛門指診檢查，若有家族病史，則應提前至45歲檢查，以利早期發現、早期治療，讓病症獲得最完善的控制。

此外，若本身已經有排尿困難、頻尿、尿不乾淨、夜尿等類似攝護腺肥大的症狀，也可能是攝護腺癌在作祟，應儘速求診，以利早期診斷早期治療。

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(中時電子報)