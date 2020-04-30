很多人都知道冥想的好處，但要完全靜下心難度實在太高，其實有一種「走路冥想」，實行起來簡單，還有促進消化、降低焦慮等多種益處。

走路冥想（walking meditation）源自佛教的「行禪」，也叫「經行」。不像打坐那樣需要耐心和毅力，只要會走路，就能領略冥想的好處。

你可以沿著直線來回、或繞圓圈行走，當然也可選擇安全的環境長距離行走，步驟如下：

●站直，確認腳底穩穩踩在地面，可利用幾分鐘感受土地與環境。

●踏出第一步，腳輕輕提起、往前，再放下。

●穩穩踏出每一個步伐，並調整呼吸，走路速度要比平常慢。

●行走中仔細感受四周的氣味、顏色、聲音、光線，不要大聲說話。

至於要走多久可視個人需求調整，一般認為一天走上10～20分鐘就有一定效果。也可和打坐交錯實行，例如打坐5～10分鐘之後，再站起來進行走路冥想，或是先走路冥想再打坐。除了沉澱心情，走路冥想或搭配打坐也能帶來實際的健康益處：

（走路冥想可搭配打坐交錯實行，效果更好。圖片來源：pixabay）

1. 增進血液循環、穩定血糖

對久坐的上班族來說，走路冥想能促進腿部血液循環。2016年發表在《Complementary Therapies in Medicine》的一項小型研究則顯示，不管是一般的步行或走路冥想，都能降低第2型糖尿病患者的血糖值並增進心血管健康。

實驗更發現，同樣是每次走30分鐘、每週3次、持續12週，走路冥想對血糖、心血管健康的改善，效果優於一般步行。

2. 促進消化

進食後進行走路冥想，可有效促進消化、減少便秘，改善腹脹的不適感。尤其走路冥想比一般行走速度慢，沒有餐後過度運動的疑慮。

3. 減少焦慮與憂鬱

2017年的研究發現，走路搭配打坐，降低焦慮的效果更好。不論是走路前或走路後打坐10分鐘，改善焦慮的幅度大於只單純走路。2014年另一項研究則發現，長者以每週3次的頻率、持續12週進行走路冥想後，憂鬱的症狀減輕。

4. 改善平衡感

2019年一項發表在期刊《Journal of Bodywork and Movement Therapies》的研究，以平均年齡69.25歲的年長女性做實驗，發現她們進行走路冥想後，改善了腳踝動作與全身協調性，因此提升平衡感。

5. 提升睡眠品質

透過走路放鬆肌肉，並減緩壓力後，能提升夜間的睡眠品質。尤其在晨間進行效果更佳。不妨選擇公園、森林等有綠地、接近大自然的環境步行，包括日本、英國都提倡森林浴，可增強人體免疫力、減緩壓力，更有益睡眠。

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(中時電子報)