市場擔憂情緒增 美元支撐仍強勁 22:262020/04/30 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月20日有大量原油期貨進行交割，賣家因擔憂儲存空間不足，而大量拋售原油並補貼買家現金購入原油，導致5月原油期貨價格打入負值，使得原油ETF及相關理財商品大幅下跌且面臨下市危機，市場擔憂情緒顯著增溫，推升美元指數開始走揚。 富邦期貨指出，觀察台灣期交所上市的匯率期貨，英鎊兌美元期貨因疫情仍嚴峻，走勢維持疲軟；歐元兌美元期貨部分，歐洲復工進度緩慢，且經濟數據相對疲軟，走勢連帶呈弱勢；至於美元兌日圓期貨，美國聯準會採取寬鬆政策，帶動美元兌日圓持續走高。 (工商 ) #大量 #擔憂 #情緒 #期貨 #走勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 期貨與選擇權論文徵集 開跑 04:102020/04/27 證券．權證 壽險業危險嗎？顧立雄連說4個「還好」 10:022020/04/27 財經 中國銀行原油寶總損失規模超過人民幣90億 10:542020/04/27 財經 挺台股！元大高股息台股基金總規模快破500億大關 11:482020/04/27 財經 桃園挾雙優勢 商辦交易量成長冠全台 15:372020/04/27 財經 量價齊揚態勢 台股挑戰季線 16:302020/04/27 財經 商品期貨趨勢專欄－原油期走勢 保守以待 04:102020/04/29 證券．權證 工商社論》如何看待前所未有的負油價現象 04:102020/04/30 財經要聞 情緒性的罷韓一旦通過… 04:102020/04/30 時論廣場 期交所公告調整布蘭特原油期貨漲跌幅度 15:402020/04/30 財經 財經熱門新聞 陸晶圓代工龍頭奪華為肥單？ 台積電2老大這樣回應 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 被軋爆！空手散戶還能上車？專家驚曝1句 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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