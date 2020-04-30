4月20日有大量原油期貨進行交割，賣家因擔憂儲存空間不足，而大量拋售原油並補貼買家現金購入原油，導致5月原油期貨價格打入負值，使得原油ETF及相關理財商品大幅下跌且面臨下市危機，市場擔憂情緒顯著增溫，推升美元指數開始走揚。

富邦期貨指出，觀察台灣期交所上市的匯率期貨，英鎊兌美元期貨因疫情仍嚴峻，走勢維持疲軟；歐元兌美元期貨部分，歐洲復工進度緩慢，且經濟數據相對疲軟，走勢連帶呈弱勢；至於美元兌日圓期貨，美國聯準會採取寬鬆政策，帶動美元兌日圓持續走高。

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