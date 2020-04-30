「亞洲永續報告獎」(Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA)昨(29)日於線上舉行頒獎典禮，國泰金控奪下「亞洲最佳多元性報告」金獎，為眾多入圍者中唯一獲得此獎之企業，另也榮獲「亞洲最佳環境報告」銅獎，國泰人壽首次參加便一舉拿下「亞洲最佳重大性議題報告」銅獎，從亞洲13國、80家入圍企業中脫穎而出。

「亞洲永續報告獎」於2015年起由新加坡CSR Works International主辦，被公認為亞洲地區最重要的永續報告獎項之一，期待藉由表揚具永續競爭力之亞洲企業，推動CSR實踐與揭露。2019年「亞洲永續報告獎」邁入第五屆，包含台灣在內，與來自馬來西亞、泰國、新加坡、印尼、菲律賓與越南等亞洲國家企業進行角逐。

國泰金控與國際接軌之成績有目共睹，已連續五年入選國際永續界的奧斯卡獎─道瓊永續指數(DJSI)「新興市場成分股」，並連續兩年入選「世界指數」成分股，為台灣保險業最佳成績。

國泰金控長期致力於企業永續，將核心三引擎「保險」、「銀行」、「資產管理」接軌國際永續框架「永續保險原則(PSI)」、「赤道原則(EPs)」及「責任投資原則(PRI)」，積極將環境、社會及公司治理(Environmental, Social and Governance，簡稱ESG)與公司的營運策略及核心職能結合，深化永續經營架構。

國泰相信多元包容的企業文化能讓員工產生自我認同及工作歸屬感，提升企業競爭力。國泰員工之國籍數多達15國，也鼓勵同仁參與服務新住民、原住民及身心障礙者的志工活動，並將持續推動海外市場當地雇用，致力實現當地雇用比例達85％的目標。

(旺報 )