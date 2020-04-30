天氣漸漸熱了，年輕少女已迫不及待把衣櫃裡的性感小短褲穿出來大秀身材。一名身材惹火的辣妹，穿著「真理褲」頂著翹臀搭捷運，因為車廂擁擠，感覺被後面一名東張西望的眼鏡男用膝蓋頂了大腿，她實在忍受不了被騷擾，下車後直奔找站務員報案，警方循線找來涉案男子，但是被告大呼冤枉，說他前方頂著報案人的後背包，他的腳直挺挺站著，怎可能去磨蹭前面的大腿。

時下女孩子，喜歡穿著緊身運動短褲，即是俗稱「真理褲」，可以顯露曼妙身材和渾圓的屁股，讓許多男子看得怦怦跳。北部地區這名穿著「真理褲」的報案女子就是搭乘捷運途中被人用膝蓋摩擦右後側大腿三次，她起先以為車廂晃動，所以就閃開；但沒多久又被蹭了一次，而且「那個人」是隨著她一動也跟了過來；當她又第3次被磨蹭後，車子也到站，於是下車直接找站務人員報警。

但是她報案時說，當時她並未回頭看到是否是被誰用膝蓋碰她大腿，僅是用感受跟推測。警方循線從監視器上找到緊貼站在報案人後面一名眼鏡男，雖然他極力否認，仍被地檢署認定有碰觸被害人大腿及兩腿內側而依《性騷擾防治法》罪嫌起訴。

台北地檢署認定，被告接連以左腳大腿、膝蓋處前曲碰觸小美右大腿後側肌膚隱私部位數次，依違反《性騷擾防治法》起訴。案送法院，法官法官調閱監視影帶，被告確實沒有碰觸報案人，且被害人僅憑感覺陳述被告用膝蓋碰觸，且檢方所提證據，無法證明有性騷擾犯行，因此判眼鏡男無罪。

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(中時電子報)