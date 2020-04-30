美式連鎖超市好市多（Costco）是國人相當愛逛的賣場，除了有許多進口產品和特色美食外，份量大又實惠的價格也讓民眾都樂意捧場。一位民眾在好市多買到一個自認「高CP值」的商品後PO網分享，無奈只討來一片罵聲，眾人直呼是好市多「最雷」食物，要說第二沒人敢說第一……。
原PO在好市多臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享表示，「X師傅豬肉水餃」一箱180顆，只要賣299元，CP值超激推。不過，眾網友馬上就留言說，「可是這個很雷」、「我覺得不行，超雷！」
原來，該商品早在社團內聲名狼藉，一看到它大家都異口同聲稱「好難吃」。還不是普通難吃而已，有位網友認真形容味道，他指出「難吃，簡單來說幾乎沒有任何味道；內餡又鬆散，吃進嘴幾乎就皮的味道而已，容易讓很多水分跑進去，大家可以想像一顆正常水餃，故意戳洞讓煮水餃的水流進去，差不多就是那個味道。」
難得看到有人逆風推這款水餃，大家紛紛提醒其他人「不要踩雷！」表示「冷凍全部黏在一起結塊，敲也敲不開是要怎麼煮」、「只煮了一次真的很難吃⋯剩下的還在冷凍櫃」、「好市多唯一被罵到出名的產品，它說第二，應該沒人敢搶第一。」
問該商品的優點？網友說，大概就是「便宜吃飽用的」。
文章來源：Costco好市多 商品經驗老實說
(中時電子報)
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