美國3月個人支出月跌7.5％ 61年來最大跌幅 22:392020/04/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部周四公布3月個人支出月跌7.5％，高於市場預估的月跌5％，創1959年開始追蹤以來的最大月跌幅。 3月個人所得月跌2％，高於市場預估的月跌1.3％。 3月儲蓄率則從2月的8％，大幅上升至13.1％創39年來新高。 巴克萊經濟師烏努斯（Blerina Uruci）認為這只是冰山一角，4月份個人支出與所得等整體數字將會更難看。 聯準會偏好的通膨衡量指標－3月個人消費支出物價（PCE）指數月跌0.3％，年增1.3％；核心指數月跌0.1％，年增1.7％。 (工商 ) #數字 #指數 #支出 #跌幅 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美今年度聯邦赤字 恐飆新高 04:092020/04/26 全球財經 迪士尼閉園衝擊人心 04:092020/04/26 專題周報 美車廠五月復工 工會：太倉促 04:102020/04/27 全球財經 美首季GDP看跌 Q2衰到底 04:102020/04/28 全球財經 台灣人想像不到 美國郵局快倒了 19:502020/04/29 財經 美第一季GDP萎縮4.8％ 創金融危機最大萎幅 22:112020/04/29 財經 美國首季慘 GDP衰退4.8％ 04:102020/04/30 財經要聞 市場持續震盪 定期定額投資勝率高 04:102020/04/30 投資理財 中美必有一戰？北京態度是關鍵 19:412020/04/30 國際 美國上周初領失業救濟金人數增加約384萬人 22:262020/04/30 財經 財經熱門新聞 陸晶圓代工龍頭奪華為肥單？ 台積電2老大這樣回應 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 被軋爆！空手散戶還能上車？專家驚曝1句 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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