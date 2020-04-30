美國商務部周四公布3月個人支出月跌7.5％，高於市場預估的月跌5％，創1959年開始追蹤以來的最大月跌幅。

3月個人所得月跌2％，高於市場預估的月跌1.3％。

3月儲蓄率則從2月的8％，大幅上升至13.1％創39年來新高。

巴克萊經濟師烏努斯（Blerina Uruci）認為這只是冰山一角，4月份個人支出與所得等整體數字將會更難看。

聯準會偏好的通膨衡量指標－3月個人消費支出物價（PCE）指數月跌0.3％，年增1.3％；核心指數月跌0.1％，年增1.7％。

(工商 )